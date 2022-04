Marco Mainini, premio come miglior attore protagonista

Turbigo

L'attore ha ricevuto il prestigioso "Silighini Golden Award"

Marco Mainini, altro riconoscimento per l'attore di Turbigo.

Marco Mainini da applausi

Continua il periodo d’oro per l’attore turbighese Marco Mainini che ora ha vinto il "Silighini Golden Award" come miglior attore protagonista.

Una carriera brillante l sua: a settembre aveva sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia (in quanto protagonista del film autobiografico "Da una corsa in bicicletta"). Il film è stato un grande successo ed infatti Mainini è stato richiamato a ricoprire nuovamente il ruolo dell’onorevole Gianfranco Librandi per il sequel "A colpi di Pedali". E ora a lui il premio "Silighini Golden Award" in quanto miglior attore protagonista proprio per la sua interpretazione dell’onorevole Librandi.

Le parole dell'attore

"Sono davvero contento ed emozionato - commenta Mainini - Alla cerimonia erano presenti il regista Luciano Silighini Garagnani, che ha condotto la serata, il cast e la troupe del film 'Da una corsa in bicicletta' oltre a diverse altre realtà e autorità. Sono stati distribuiti diversi premi durante la serata, però sono riuscito ad accaparrarmi il più importante. È stata davvero un’emozione immensa aver vinto un premio così importante e conferitomi dalla città di Saronno, questo ripaga tutta la determinazione e dedizione che ci ho sempre messo in ciò che credo e faccio. Sul palco, al momento dei ringraziamenti, mi sono commosso. Ho voluto ringraziare tutta la mia famiglia, in particolare mio padre che mi ha trasmesso la passione per il cinema e mia madre che ha sempre supportato le mie scelte. Ringrazio la troupe, il regista e tutto il cast che mi ha accompagnato durante quest’avventura e che mi ha permesso di vivere un emozione enorme, quella di vincere un premio personale come miglior attore protagonista".