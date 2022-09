Marco Bellavia tra i concorrenti del Grande Fratello Vip?

Marco Bellavia, l'ex volto noto di Bim Bum Bam e attore, potrebbe essere tra i concorrenti del famoso reality.

Marco Bellavia al Grande Fratello Vip?

Tra i nomi dei possibili concorrenti dell'edizione 2022 del Grande Fratello Vip (che prenderà il via lunedì 19 settembre 2022 su Canale 5) c'è anche il suo: stiamo parlando di Marco Bellavia. Residente a Cerro Maggiore, Bellavia è un volto notissimo della televisione: è attore, conduttore televisivo, imprenditore e modello. Lui ad aver condotto con successo la famosissima trasmissione tv per bambini e ragazzi "Bim Bum Bam", lui nella celebre serie tv "Kiss me Licia" e seguenti (protagonista era Cristina D'Avena, Bellavia era "Steve", bassista della band dei "Bee Hive"), poi è stato nella nota trasmissione "Forum" e altro ancora. Il vip cerrese è anche un grande sportivo, dedicando molto del suo tempo a una delle sue grandi passioni: la bici.

Gli altri possibile concorrenti

In questi giorni è tutto un rincorrersi di voci riguardanti i possibili partecipanti all'edizione 2022 del Grande Fratello Vip: già ufficializzata la presenza di Giovanni Ciacci (costumista, che ha annunciato la sua sieropositività), Pamela Prati (ex soubrette) e Wilma Goigh (cantante de "Le colline sono in fiore" del 1965) e poi girano i nomi di Patrizia Rossetti (conduttrice tv), Daniele Del Moro (ex Gf), Charlie Gnocchi (fratello del comico Gene), Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra, cantante), Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega), Gegia (attrice), Cristina Quaranta (ex ragazza di "Non è la Rai"), Sara Manfuso (giornalista), George Ciupilan (tik-toker), Sofia Giaele De Donà (influencer), Edoardo Donnamaria (speaker), Elenoir Ferruzzi (icona Lgbt), Antonella Fiordelisi (ex schermitrice), Pamela Petrarolo (ex ragazza di "Non è la Rai"), Carolina Marconi (ex Gf), Nikita Pelizon (influencer), Luca Salatino (tronista di "Uomini e donne"), Antonio Spinalbese (parrucchiere), Amaurys Pèrez (ex pallanuotista), Attilio Romita (giornalista).