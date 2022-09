Marco Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip: ci è entrato in...bici

Marco Bellavia, conduttore tv e attore di Cerro Maggiore, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip.

Marco Bellavia nuovo concorrente del reality

E' entrato nella casa più spiata d'Italia in sella alla sua bici. Un ingresso curioso e inusuale quello fatto al Grande Fratello Vip da parte di Marco Bellavia, conduttore tv e attore residente a Cerro Maggiore (prima a Parabiago). Nella serata di ieri, giovedì 22 settembre 2022, Bellavia è diventato concorrente ufficiale del famoso reality di Canale Cinque. Ricordando l'importanza e la bellezza dello sport, il vip cerrese ha reso noto a tutti la sua passione per il ciclismo: e ha percorso proprio in sella a una bici da corsa il tratto che dallo studio tv conduce alla casa del reality. Bellavia è stato il conduttore della famosissima trasmissione tv per bambini e ragazzi "Bim Bum Bam", lui nella celebre serie tv "Kiss me Licia" e seguenti (protagonista era Cristina D'Avena, Bellavia era "Steve", bassista della band dei "Bee Hive").

Gli altri concorrenti

Oltre a Bellavia sono nella casa anche Giovanni Ciacci (costumista, che ha annunciato la sua sieropositività), Pamela Prati (ex soubrette) e Wilma Goigh (cantante de "Le colline sono in fiore" del 1965), Patrizia Rossetti (conduttrice tv), Daniele Del Moro (ex Gf), Charlie Gnocchi (fratello del comico Gene), Ginevra Lamborghini (sorella di Elettra, cantante), Alberto De Pisis (ex fidanzato di Taylor Mega), Gegia (attrice), Cristina Quaranta (ex ragazza di "Non è la Rai"), Sara Manfuso (giornalista), George Ciupilan (tik-toker), Sofia Giaele De Donà (influencer), Edoardo Donnamaria (speaker), Elenoir Ferruzzi (icona Lgbt), Antonella Fiordelisi (ex schermitrice), Carolina Marconi (ex Gf), Nikita Pelizon (influencer), Luca Salatino (tronista di "Uomini e donne"), Antonio Spinalbese (parrucchiere), Amaurys Pèrez (ex pallanuotista), Attilio Romita (giornalista).