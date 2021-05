Magenta in Bit, ancora una volta e con convinzione. Questa volta senza spendere un euro e con l’opportunità di rilanciare il turismo locale, promuovendo quanto il territorio ha da offrire. Dal 9 maggio parte l’edizione online, «che ci permette di raggiungere un pubblico vastissimo, proponendo il weekend a Magenta», premette il sindaco Chiara Calati.

Magenta in Bit: tanti volti per raccontarla

Un video, che esordisce con l’arrivo in treno in città, e prosegue con diversi percorsi (storico, musicale, enogastronomico, naturalistico) sponsorizzati da volti eccellenti del territorio.

Pietro Pierrettori (Pro Loco) parlerà di storia e Battaglia, Giuseppe Miramonti (Totem) da villa Naj Oleari illustrerà la città della Musica, Francesca Monno (architetto) aprirà lo sguardo sul restauro dell’Assunta, Francesco Magna su quelle naturalistiche del Parco del Ticino, enogastronomia compresa. Non mancherà un passaggio su Santa Gianna Beretta Molla e l’imminente centenario e sul tessuto commerciale con Confcommercio e il segretario Simone Ganzebi. Un sistema che fa rete, insomma, che si innesta in un progetto turistico territoriale. Il sindaco ha rimarcato come, con convinzione, abbia puntato su Bit in questi anni, quasi triplicando i visitatori al Museo della Battaglia (prima del Covid) e ribadito come la partecipazione 2021 è gratuita.

Territorio in mostra

In Bit (da domenica 9 a martedì 11 maggio per gli operatori e da mercoledì 12 a venerdì 14 maggio per i consumatori) anche il Consorzio dei Comuni dei Navigli, il Parco della Valle Lombarda del Ticino, il Comune di Abbiategrasso e i Comuni dei Castelli dell’Antico Ducato di Milano, uniti in una stanza virtuale per promuovere le macroaree dell’Abbiatense, Castanese e Magentino. Una vera e propria passerella digitale per tutto il territorio.

Il «pubblico dei viaggiatori», dal 12 al 14 maggio, attraverso Expo Plaza della piattaforma virtuale della BIT, potrà scoprire le destinazioni, le novità presentate dai singoli espositori e chattare con loro, nonché seguire convegni e conoscere le proposte turistiche attraverso contenuti editoriali, blog, immagini e video. Sito web ufficiale della Bit: www.bit.fieramilano.it.