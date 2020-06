Luoghi del Cuore, anche San Galdino in lizza

L’oratorio di San Galdino a Vermezzo con Zelo in lizza per essere inserito nell’elenco dei luoghi del cuore Fai.

Anche l’oratorio di San Galdino di Vermezzo con Zelo in lizza per essere inserito nell’elenco dei luoghi del cuore Fai. La campagna, giunta alla decima edizione, consente come noto di segnalare e far votare dal sito del Fondo ambiente italiano quei luoghi italiani che si sentono particolarmente care e importanti e che si vorrebbe aiutare a ricordare e conservare per le generazioni future. I più votati riceveranno infatti un contributo economico. E’ da tempo che il territorio è impegnato in campagne di raccolta fondi per restaurare la piccola cappella. Ora i promotori dell’iniziativa giocano anche la carta del Fai (QUI IL LINK PER VOTARE).

Spiega Regina Caterina: «Si tratta di un piccolo gioiello architettonico inaugurato nel 1418, voluto dai fratelli Bernardi e Gabriele Sala come riporta l'epigrafe sulla sua facciata. Sulle pareti interne sette affreschi a grandezza naturale raffigurano altrettanti santi fra cui San Galdino, da cui l'oratorio prende il nome. La volta affrescata con tralci di vite che ricorda quella realizzata da Leonardo da Vinci nella Sala dell'Asse nel Castello Sforzesco, visto il periodo coincidente con l'attività del Maestro, inducono ad attribuire l'opera agli allievi di Leonardo. È dovere di tutti preservare il patrimonio architettonico del nostro Paese perché le generazioni future possano goderne. Divulgare e preservare l'arte significa tramandare nei secoli la storia e noi, oggi, abbiamo la possibilità di contribuire con il nostro voto a far conoscere al mondo un pezzo della fantastica storia del nostro Paese».