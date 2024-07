Lunedì i funerali di Giuseppe Marsichina il 17enne morto nel torrente Masino

Si svolgeranno lunedì mattina alle 11.15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni in via Chiminello i funerali di Giuseppe Marsichina il 17enne di Rho morto nel torrente Masino.

Ritrovato nel fiume senza vita dopo due giorni di ricerche

Il corpo del giovane è stato trovato dopo due giorni di ricerche giovedì mattina, poco dopo le 10. Giuseppe martedì si era tuffato nel torrente, ma poi sopraffatto dalla corrente, non era più riuscito a tornare a riva, inghiottito dalle acque. Il suo corpo è stato ritrovato sul fondale di una pozza circa 300 metri più a valle del luogo dell’immersione.

La corrente gli ha impedito di tornare sulla terra ferma

Giuseppe si era tuffato nelle acque del corso d’acqua mentre era in compagna di tre amici, giunti insieme in auto dal Milanese per trovare un po’ refrigerio dalla calura estiva. Ma la forte corrente, con il torrente in piena viste le ingenti precipitazioni dei giorni scorsi, l’ha però colto di sorpresa impedendogli di tornare sulla terra ferma.

Un amico ha tentato di salvarlo ferendosi e finendo in ospedale

Un amico, di 22 anni, residente nel quartiere Baggio di Milano, resosi conto della situazione l’ha seguito per tentare di salvarlo. Ma anche quest’ultimo dopo pochi istanti si è trovato in difficoltà ed è stato riportato sui sassi dagli altri due amici presenti.