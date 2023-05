"L'ultimo dei miei peccati capitali" chiude la stagione di "Arese... in canto"

Sabato 20 maggio 2023, alle ore 21, presso la Chiesa di San Bernardino in località Valera di Arese , sarà possibile assistere al concerto “L’ultimo dei miei peccati di vecchiaia”.

Ad Arese "L'ultimo dei miei peccati capitali"

Dopo Il Requiem in re minore op. 48 di Gabriel Fauré proposto con coro e orchestra nel maggio 2022, il Vox Aurae Choir approfondirà un altro capolavoro sacro: la Petite Messe Solennelle, scritta 160 anni fa da Gioacchino Rossini, cinque anni prima della sua morte.

Il brano, “ultimo peccato di vecchiaia” come Rossini amava definire il suo lavoro, fu scritto per coro (che “deve essere di 12 cantori tra cui i solisti”), due pianoforti e un armonium, da qui il “petite” del nome.

Considerata tra i migliori capolavori della musica del XIX secolo, la Petite Messe Solennelle si compone di vari momenti ricchi di inventiva armonica e melodica e si inserisce fra le composizioni di spiccata originalità, fornite di un’alternanza tra musica da chiesa e musica profana. Anticipa i tempi della musica moderna dando nuovi indirizzi estetici e forme avveniristiche che si svilupperanno ben oltre la metà dell’Ottocento per giungere agli inizi del Novecento.

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.