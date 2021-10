Rescaldina

La famosa band arriverà in piazza e dialogherà con i giovani del paese affrontando le tematiche più attuali

Lo Stato Sociale incontra i ragazzi di Rescaldina per discutere di tematiche giovanili.

Lo Stato Sociale dialoga coi giovani

Un incontro speciale attende i giovani di Rescaldina: domani, sabato 9 ottobre 2021, alle 14, in piazza della Chiesa (in caso di maltempo all'auditorium comunale), la famosa band de Lo Stato sociale incontra i ragazzi per un confronto, dialogo e condivisione sulle tematiche giovanili. L'evento è promosso dall'assessorato alla Cultura di Rescaldina e da Regione Lombardia.

Per partecipare occorre prenotare il proprio posto (80 posti disponibili), iscrivendosi on line all'indirizzo web https://forms.gle/qMdw1w7FkZoS7xRW8. L'ingresso è gratuito, per accedere è obbligatorio possedere il Green Pass.

L'evento rientra nell'ambito dell'iniziativa "Estate insieme" promossa e finanziata dalla Regione.

La band

Lo Stato Sociale è un famoso gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, poi l'arrivo di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 celebre la loro partecipazione al Festival di Sanremo che li porta al secondo posto on la canzone "Una vita in vacanza".