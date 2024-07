Lo spettacolo comico al femminile "Chips" a Villa Litta

Villa Litta a Lainate ospita lo spettacolo comico "Chips - La comicità che tira più di un carro di buoi" in programma martedì 23 luglio.

La comicità a Villa Litta

Il Teatro Naturale di Villa Litta ospiterà martedì 23 luglio "Chips - La comicità che tira più di un carro di buoi", spettacolo comico tutto al femminile con Giulia Cerruti, Serena Bongiovanni, Elena Lia Ascione, Cristiana Maffucci e Giulia Pont. Tra cabaret, stand-up comedy, musica e clownerie, "Chips" risponderà ai luoghi comuni sulle donne in una rappresentazione scritta, recitata, suonata e ballata dal gruppo di attrici, diverse per età e uniche per comicità, più eterogeneo che il pubblico possa immaginare.

L’ingresso all’evento, che si terrà a Villa Litta in Largo Vittorio Veneto 12 dalle 21.30, è libero; necessaria l’iscrizione

mediante il sito https://23luglioChips.eventbrite.it.