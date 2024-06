L'istituto Carlo Dell'Acqua presenta Erasmus+

L'Istituto Carlo Dell'Acqua, con il patrocinio del Comune di Legnano, Confindustria Alto Milanese e Fondazione Comunitaria Ticino Olona, presenta venerdì 14 giugno 2024 alle 20.30, al Palazzo Leone da Perego a Legnano, la prima esperienza di mobilità Erasmus+, destinata all’Istruzione degli adulti del nostro territorio.

Altri tre anni con il progetto Erasmus+

Le referenti Paola Meccariello e Barbara Nebuloni, nel 2023 hanno deciso di investire le loro energie in questo progetto, finanziato dalla UE, ottenendo l’accreditamento sino al 2027 per realizzare attività che incoraggino l’aggiornamento del personale all’estero, viaggi educativi individuali e di gruppo per discenti adulti con qualifiche deboli, e progetti di cooperazione tra diversi Paesi per innovare i processi, migliorare la preparazione degli educatori e innalzare la qualità dell’offerta formativa. La sezione Erasmus+ dedicata agli adulti per offrire pari opportunità a tutti gli studenti dellIstituto superiore Carlo Dell’Acqua con l'obiettivo dell'evento di disseminare il progetto territorio di Legnano. Il progetto in numeri: 11 Borse di studio per docenti (IE-Dublino), 54 Borse di studi per studenti (IE-Dublino), 30 Borse di studi per studenti (FR-Vichy).

Apprendimento permanente con le lingue per una prospettiva di carriera

È un progetto destinato ai discenti adulti di tutte le classi (Tecnico Economico AFM-SIA-TUR, Tecnologico Costruzione Ambiente Territorio, Liceo Artistico Grafico e Figurativo) che necessitano di migliorare le loro conoscenze nelle diverse lingue straniere e di essere motivati al proseguimento del loro percorso formativo. Sono stati coinvolti quegli studenti meritevoli che dispongono di minori opportunità, affinché possano tutti acquisire una dimensione di cittadino europeo. I docenti partecipanti, preferibilmente di materie non linguistiche, con una forte motivazione a potenziare le proprie competenze in lingua inglese, sono stati selezionati affinché possano spendere le conoscenze acquisite in percorsi e progetti all'insegna dell'interculturalità e sostegno all’apprendimento permanente. Obiettivo del progetto Erasmus+ ADU è potenziare le abilità linguistiche degli studenti adulti in lingua inglese e francese, migliorandone l’apprendimento per rafforzare l'occupabilità e prospettive di carriera.

Pari opportunità per tutti

Il target studenti è composto da migranti, donne di tutte le età, persone in disagio economico-sociale, ma non solo, adulti che hanno scelto di intraprendere un non facile percorso di studi finalizzato al conseguimento di un diploma tecnico o liceale. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di alunni di nazionalità straniera, non tutti i frequentanti sono stati scolarizzati in Italia, conservando tradizioni della cultura e della lingua di origine.

L’evento di disseminazione, sostenuto dall’assessora alle Pari opportunità Ilaria Maffei, vedrà coinvolti Enti Locali, Enti di formazione per gli adulti, Fondazioni e Associazioni del territorio. Ha come obiettivo condividere questo esempio di buona pratica affinché altre istituzioni scolastiche con percorsi di Istruzione per gli adulti possano comprendere la valenza formativa e orientativa di tali iniziative, stimolandoli a candidarsi per ottenere finanziamenti destinati a coprire i costi di viaggio, vitto e alloggio, e workshop/attività durante il soggiorno all'estero e al contempo arricchire l’offerta formativa.

Un ulteriore obiettivo dell'evento è quello di attirare l’attenzione dei cittadini che, per motivi diversi, hanno interrotto il loro percorso di studi proponendo un'opportunità di crescita culturale e professionale, un laboratorio dove acquisire nuove competenze attraverso una didattica orientativa. Fondamentale sarà la presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali oltre all’ambasciatrice Erasmus+ Maria Giovanna Colombo.

Nella foto di copertina: l'Istituto Carlo Dell'Acqua di Legnano