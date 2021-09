L'Inferno in chiesa a San Pietro

La proiezione del film Inferno in chiesa a San Pietro all'Olmo.

Nella chiesa Vecchia di San Pietro all’Olmo a Cornaredo si terrà un evento singolare in occasione dell'Autunno Sanpietrino e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieriu, sabato 2 alle ore 16: la proiezione del film "Inferno" (ITALIA - 1911) di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan, Giuseppe de Liguoro ( 66’), La proiezione sarà accompagnata da Francesca Badalini, compositrice ed esecutrice di musiche per i film muti ormai da oltre 20 anni, accompagnerà con una sua partitura l’evento unico di sabato 2 ottobre.

L'Inferno in chiesa

Il restauro è stato effettuato presso il laboratorio dell’immagine Ritrovata di Bologna. L’evento si collega all’autunno Sanpietrino di Cornaredo.

Il film per molto tempo è stato preso in considerazione come uno dei Kolossal dell’epoca tenendo conto della moltitudine di

inquadrature, comparse, anni di produzione. La proiezione verrà curata da Maurizio Casula, non nuovo a questi eventi, da anni si reca in giro in Lombardia con il suo ilcinemambulante, a proiettare opere della fine del 1800, a documentari a film d’autore a la cinetamografia di successo. Con suo padre rifacendosi alle foto e testi dei Fratelli Lumiere e Luca Comerio, pioniere del cinema Milanese dei primi degli anni del 900, hanno ricostruito un proiettore in legno ma con un cuore digitale per portare in giro il cinema muto con maggiore facilità.

Biglietti per i giovani

Verranno regalati 20 biglietti per il cinema teatro la Filanda di Cornaredo alle persone che assisteranno fino alla fine dello

spettacolo. I termini sono che le persone dovranno avere un età compresa tra i 0 e i 25 anni e potrà essere lasciato 1 biglietto per ogni

persona partecipante all’evento del 2 di ottobre.