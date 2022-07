Libri "liberati" nei parchi per invogliare alla lettura

Libri "liberati" sulle panchine delle aree verdi di Legnano.

Libri a uso gratuito sulle panchine dei parchi cittadini

Da oggi, venerdì 29 luglio 2022, fino a fine agosto la Casa del Volontariato e del Terzo settore "libererà" 500 libri nell’ambito del progetto "Libri liberi". L’iniziativa prevede la distribuzione di libri a uso gratuito sulle panchine della città, per favorire la diffusione della lettura quale strumento di cultura e di aggiornamento. Nella sede di via dei Salici 9, la Casa dispone, grazie alle donazioni dei cittadini, di un patrimonio librario di 6mila volumi, in parte catalogati da volontarie del Masci-Movimento adulti scout cattolici italiani, e custoditi nella sala lettura Melvin Jones. I testi messi a disposizione di chiunque vorrà leggerli sono stati selezionati, confezionati e distribuiti dalle associazioni Pari e Dispari, Circolo Santa Teresa Mazzafame, Laboratorio di Quartiere Mazzafame, El Condor.

La distribuzione dei libri avverrà ogni venerdì: ecco dove

La distribuzione dei libri sulle panchine avverrà indicativamente ogni venerdì nelle seguenti aree verdi: Caduti di Nassiryia, via Venezia, via Menotti, via Rossini, via 20 Settembre (Oltrestazione); Giardino Alda Merini, Padre Giuliani (Oltresempione); Giardino Piera Pattani, Donatori del Sangue (Centro). Ogni libro potrà essere portato a casa e, una volta letto, passato a un amico o lasciato a disposizione di altri negli stessi luoghi. Un biglietto avviserà che "questo libro non è stato perso ma è stato liberato dalla Casa del Volontariato e del Terzo settore".