Letture per bambini nel parco della biblioteca di Busto Garolfo.

Letture per bambini nel verde

Al via “I ciliegi raccontano”, ciclo di letture per i più piccoli promossi dalla biblioteca di via Magenta. Quattro gli appuntamenti in calendario: due, sabato 4 e sabato 11 giugno 2020 dalle 10.30, riservati ai piccoli di età compresa tra i 3 e i 6 anni; due, lunedì 6 e lunedì 20 luglio 2020 dalle 16, consigliati ai più grandicelli tra i 6 e i 9 anni che saranno coinvolti anche in un laboratorio di costruzione.

Indispensabile la prenotazione

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Chi vuole può portare con sé una coperta e un cuscino per sedersi sull’erba. In caso di maltempo le letture si terranno nei locali della biblioteca. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a bibliotecabusto@csbno.net oppure chiamare lo 0331.562002.

