Le migliori frasi per San Valentino

Oggi è il 14 febbraio, la Festa degli Innamorati. Più di un regalo azzeccato servirebbero degli auguri di San Valentino efficaci. Trovare le parole giuste per comunicare i propri sentimenti non è semplice, ma vi veniamo in aiuto proponendo alcune frasi tra le più classiche e altre pescate dai film.

Citazioni da film

Una selezioni delle frasi più celebri dette tra innamorati sul grande schermo, da Pocahontas al Signore degli Anelli.

–Preferisco morire domani che vivere 100 anni senza conoscerti. (Pocahontas )

-Sono nato quando mi hai baciato. Sono morto quando mi hai lasciato. Ho vissuto per qualche settimana mentre mi hai amato. (Il diritto di uccidere)

-Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola. (Il Signore degli Anelli)

-Dovresti essere baciata e spesso, e da qualcuno che sa come farlo. (Via col Vento)

-Ormai ci sono troppo dentro… salti tu, salto anch’io. (Titanic)

-Sei l’inquilino del mio cuore… sempre in ritardo con l’affitto, ma impossibile da sfrattare. (Scherzi del cuore)

-Il numero di respiri che fai nella vita è irrilevante; ciò che conta sono i momenti che il respiro te lo tolgono. (Hitch)

-Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te. (Moulin Rouge!)

-Ora vieni con me, verso un mondo d’incanto. Principessa, è tanto che il tuo cuore aspetta un sì! (Aladdin)

-Sarebbe un privilegio avere il cuore spezzato da te. (Colpa delle stelle)

-In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere. (Se mi lasci ti cancello)

-Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (Shakespeare in Love)

-Io sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. È questa la mia maniera di essere felice. (La vita di Adele)

Classici auguri di San Valentino

Ecco invece una selezione di auguri per San Valentino, da dire a voce o per messaggio, che potrebbero essere d’ispirazione.

-Ci guardiamo negli occhi in questo incanto d’amore per un altro giorno di San Valentino insieme. Ti amo, tesoro mio!

-Vola con me! L’Amore ci vuole sempre assetati d’amore e di tenere carezze. Auguri di buon San Valentino tesoro mio.

-Se San Valentino è la festa degli innamorati, allora per me ogni giorno è San Valentino, perché di te mi innamoro ogni giorno di più…

-Come un raggio di sole, in questo campo di fiori, risplendi tu sola, ed il mio cuore ti dice grazie per tutto il bene che mi vuoi. Buon San Valentino!

-La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore: più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti. Buon San Valentino!

-In questo giorno così speciale vorrei solo farmi cullare dalle tue forti braccia, ascoltare la nostra canzone e baciarti e coccolarti senza fine… Ti amo.

-Due cuori si uniscono in questo giorno così speciale, e battono forte per mantenere il ritmo del nostro grande amore. Auguri di buon San Valentino, ti amo.

-Ti dedico un pensiero dolce come questo cioccolatino a forma di cuore, per dirci ti amo in questo giorno così speciale. Buon San Valentino.

-Non ti direi mai che ti amo perché ho bisogno di te, ma voglio urlare che ho bisogno di te perché ti amo! Tanti auguri di buon San Valentino.

-Milioni di stelle sono in cielo, tu sei quella più lucente che brilla nel mio cuore. Buon San Valentino amore.

-Auguri, buon San Valentino amore mio, oggi è la tua festa, ti amo e ti voglio sempre con me amore mio. Sei la mia luce.

-Dolce amore della mia vita auguro a te con tutto il cuore un giorno così speciale da vivere con te per sempre.