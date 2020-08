Le due facce del Covid: altri 119 positivi, ma nessun decesso

Le due facce del Covid: la giornata odierna ha fatto registrare altri 119 nuovi casi positivi, ma nessun decesso e nessun nuovo ricoverato in Terapia intensiva

Altri 120 positivi da Covid, ma anche buone notizie

La giornata di oggi, martedì 25 agosto, ha fatto registrare, ancora una volta, dati dai risvolti opposti: nessun decesso, 119 nuovi guariti e dimessi da Covid e zero contagi a Cremona e Lodi, ma anche 119 nuovi positivi riscontrati. Oggi sono stati effettuati 9.879 tamponi che portano il totale a 1.501.157. Come detto i nuovi casi positivi sono 119 (di cui 23 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico), mentre i guariti e dimessi odierni sono stati 196 per un totale di 75.901, di cui 1.265 dimessi e 74.636 guariti. Restano 15 le persone ricoverate in Terapia intensiva, quelle ricoverate non in Terapia intensiva sono 158 (+5 rispetto a ieri). Nessun altro decesso, il totale è ancora di 16.857 persone.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 37, di cui 19 a Milano città

Bergamo: 5

Brescia: 25

Como: 15

Cremona: 0

Lecco: 1

Lodi: 0

Mantova: 2

Monza e Brianza: 6

Pavia: 6

Sondrio: 1

Varese: 5

TORNA ALLA HOME PAGE