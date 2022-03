Nerviano

L'iniziativa è promossa dal Comune insieme alla Ualz di Legnano

"Le conferenze del mercoledì": nuovo progetto culturale del Comune di Nerviano con la Ualz di Legnano.

Ancora cultura in paese

"Le conferenze del mercoledì". Questo il titolo della rassegna culturale in arrivo in paese. Il Comune ha infatti iniziato la collaborazione con la Ualz (Università degli anziani Legnano e zona) per ampliare la propria offerta cultura e formativa (il programma completo degli incontri si trova sul sito internet del Comune): ad aprile e maggio, ogni mercoledì alle 15 nella sala del Bergognone, vi saranno 8 incontri sui temi più svariati.

Si inizia il 6 aprile con la presentazione della figura di Marie curie si proseguirà parlando di transizione ecologica, di matematica fino alla filosofia al giorno d'oggi. Maggio inizierà con un incontro sul sistema immunitario, poi la storia italiana dal 1948 al 1978 e la questione energetica e si proseguirà con un viaggio nella Belle epoque tra arte e storia per finire sulla condizione femminile.

I commenti

"Siamo soddisfatte di questa importante collaborazione - affermano l'assessore alla Cultura Laura Alfieri e la direttrice della biblioteca Cristiana Zoia - E ringraziamo l'Università per adulti e terza età di Nerviano per la preziosa opera svolta negli anni passati. Sono incontri propedeutici a una collaborazione più stabile con Ualz, nel rispetto dell'interesse dell'utenza che verrà interpellata". La Ualz stessa sottolinea "come dal successo di questa iniziativa potrà scaturire una maggiore sinergia, che potrà esprimersi anche con l'attivazione di corsi da tenersi a Nerviano nel prossimo anno accademico 2022-2023". La partecipazione alle conferenze è gratuita ed è possibile prenotare in biblioteca, allo 0331.438942 o inviando una mail a cultura@comune.nerviano.mi.it.