Le bellezze del borgo in un click

Per tutti gli amanti della fotografia e del bel borgo di Cassinetta di Lugagnano un'occasione da non perdere. Un concorso fotografico con tema : "Cassinetta di Lugagnano: la sua gente, la sua natura, i suoi colori".

Le foto in mostra nel Palazzo comunale

Le fotografie verranno esposte nel Palazzo comunale durante la Festa Patronale (10 e 11 settembre) per la votazione da parte dei visitatori. Le tre fotografie che riceveranno più preferenze saranno premiate nella serata di lunedì 12 settembre. Il regolamento completo e i moduli per l'iscrizione sono disponibili online sul sito istituzionale del comune.

Con questa iniziativa l’amministrazione comunale di Cassinetta intende valorizzare il patrimonio del borgo attraverso gli occhi dei suoi abitanti e di chi lo ama. Un concorso per condividere gli scatti dei fotografi che meglio rappresentano la gente, il territorio e i colori del paese. Per chi intende partecipare, le istantanee dovranno pervenire entro il 2 settembre in formato cartaceo 20x30 presso l’ufficio anagrafe, oppure via mail al seguente indirizzo segreteria@comunedi cassinetta.mi.it