L'Associazione Filatelica Legnanese in... mostra

E' tutto pronto per 36esima edizione della Mostra sociale dell'Associazione Filatelica Legnanese che si svolgerà da sabato a lunedì

La mostra alla 36esima edizione

Sabato 15 ottobre, alle 15.30, verrà inaugurata presso Famiglia Legnanese, in via Matteotti 3 a Legnano, la mostra sociale. Per l'occasione sarà attivato lo speciale Ufficio postale dotate di un annullo raffigurante la sagoma di un corridore ciclista che esulta per la vittoria: la dicitura recita "40° anniversario vittoria italiana Campionati del mondo su strada Goodwood". A trionfare era stato Giuseppe Saronni, ma il regolamento di Poste italiane non consente la riproduzione di immagini e scritti che si riferiscono a personaggi italiani viventi, da qui la necessità di creare l'escamotage.

Gli altri protagonisti

A corredo dell'annullo, in mostra ci sarà una collezione sul ciclismo, e altre tematiche come la Regina Elisabetta, gli Alpini nel 150esimo anniversario di costituzione del corpo e delle cartoline dal 1956 a oggi.

La mostra sarà visitabile sabato dalle 15.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 e lunedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30