L'Arcivescovo monsignor Mario Delpini nel Magentino per il Centenario di Santa Gianna

Una giornata storica e di grande fede, quella vissuta nella giornata di ieri, venerdì 28 aprile dalle comunità di Magenta e di Mesero con la chiusura delle celebrazioni per il Centenario di Santa Gianna Beretta Molla.

Ieri l'Arcivescovo Delpini a Magenta e Mesero

Una giornata contraddistinta dalla presenza dell'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini che dalla mattinata ha partecipato a diversi momenti organizzati dalle due comunità. La giornata è partita alle 9.15 quando al centro Paolo VI di Magenta, Delpini ha inaugurato la “Mostra in onore alla Maternità e alla vita” con le opere realizzate dagli studenti delle classi quarte del liceo artistico “Luigi Einaudi”. Terminata la cerimonia, l'Arcivescovo si è poi spostato a Mesero ed in particolare al cimitero dove la Santa riposa per celebrare una Messa al campo santo cittadino.

Chiusa la porta della basilica

L'ultimo atto della presenza del pastore della diocesi milanese nel Magentino è stato in serata alle 21 nella Basilica di San Martino. Delpini ha infatti presieduto la celebrazione eucaristica nella quale è stata chiusa simbolicamente la porta Santa della Basilica, aperta un anno fa proprio per il centenario. Una chiesa quella magentina alla quale la Santa era molto legata visto che proprio in Basilica era stata battezzata e sposata.

In contemporanea sono state chiuse anche le altre tre porte sante nelle altre tre chiese legate a Gianna Beretta Molla: la chiesa del Buon Consiglio a Pontenuovo di Magenta, in cui pregava ogni giorno e dove furono celebrati i suoi funerali; il Santuario di Mesero, paese dove ha esercitato la professione di medico; a Trezzano sul Naviglio, nella prima chiesa a lei dedicata nella diocesi di Milano.

La sua firma sulla pergamena

Al termine della celebrazione l'arcivescovo Delpini ha infine apposto la sua firma accanto a quella di Papa Francesco sulla pergamena del Centenario, che verrà esposta all'ingresso della casa sponsale di Santa Gianna che nel corso dei prossimi mesi sarà interessata da un progetto di riqualificazione.

La chiusura il prossimo 5 maggio

Gli eventi del centenario si chiuderanno definitivamente poi venerdì 5 maggio alle ore 21, al Centro San Paolo VI dove si terrà l’incontro “Custodire la vita, custodire l’amore. Sposi e santi... Si può fare!”. Nel corso della serata interverranno i coniugi Epicoco Righi, genitori di quattro figli e punto di riferimento per la pastorale familiare diocesana di Perugia. Per vocazione sono sposi, per missione svolgono servizio di accompagnamento delle coppie in difficoltà.