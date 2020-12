L’altare si “trasforma” in presepe: capolavoro nella chiesa parrocchiale

L’altare si “trasforma” in presepe: succede a Rescaldina, l’idea piace ai fedeli.

Una novità che è piaciuta, e sta piacendo ai fedeli. E’ quella che si può ammirare all’interno della chiesa parrocchiale di Rescaldina. In un Natale sicuramente non convenzionale don Giovanni Sala, sacerdote della chiesa di Rescaldina, ha scelto di allinearsi ai tempi e prendere quindi una decisione fuori dagli schemi. Spostandolo dall’abside laterale dove solitamente era collocato, ha fatto allestire il presepe sul presbiterio di fronte all’altare in una posizione ben visibile e centrale rispetto al santuario. Una scelta in controtendenza rispetto al passato ma che racchiude un messaggio ben preciso: “Ho pensato che la rappresentazione della Natività potesse essere un po’ più centrale nella chiesa, soprattutto per due motivazioni – spiega il sacerdote – Se un fedele entra in chiesa e percorre il corridoio lo ha come punto di riferimento, a rappresentare il cammino verso il Natale del cristiano che quando esce dal santuario dopo l’esperienza della nascita del signore ne esce carico di nuova consapevolezza portando dentro di sé l’immagine di Cristo; inoltre la figura del Bambino è posizionata in linea con il tabernacolo e quindi vicino all’Eucaristia, a sottolineare un legame fra Gesù che viene nel mondo e nella storia e l’Eucaristia che è la presenza del figlio di Dio oggi, in connessione diretta anche con la celebrazione della quale diventa parte”.

Non mancano le interpretazioni personali dei parrocchiani: “Alcuni mi hanno detto che sembra che l’altare sia la capanna: non era nelle mie intenzioni, ma ognuno poi da la sua interpretazione” aggiunge Sala. Il risultato sembrerebbe aver dato ragione al don: oltre ad aver risvegliato interesse e ammirazione nei cittadini, l’allestimento pare incastonarsi perfettamente nel contesto dell’altare e della celebrazione, riportando al centro di queste feste il tema della natività.



