La vecchia cabina telefonica diventa casa per i libri

Un anno e mezzo dopo le prime interlocuzioni ufficiali si completa il passaggio dell’ormai inutilizzata cabina telefonica di via Libertà 49 da Tim al Comune di Settimo Milanese.

Cabina telefonica

La cabina telefonica, ormai simbolo di un’epoca, quella pre telefoni cellulari, passata, si trasformerà in una postazione di Book Crossing per lo scambio libero di libri.

La cabina, che Tim sta gradualmente disattivando in tutta Italia, entra nel patrimonio comunale come donazione di modico valore da parte della società.

Book Crossing

Il Comune attraverso la Consulta del Commercio nel corso degli anni ha attivato diversi servizi per lo scambio libero di libri in città. Nei negozi e in cinque fermate Atm sono stati allestiti scaffali dove sono presenti libri da poter leggere.

«Per ampliare e rafforzare ancora di più questo progetto sinergico e strutturato, il Comune vorrebbe avere la possibilità di riconvertire una vecchia cabina telefonica ormai inutilizzata in una bibliocabina».

La cabina all’incrocio con via Grandi andrebbe a inserirsi nel progetto volto a incentivare la lettura e supervisionato dalla Consulta del Commercio.