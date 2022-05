La storia del Palio di Legnano arriva fino a Praga

Il prestigioso riconoscimento

L'appuntamento con il convegno che si terrà in Repubblica Ceca è fissato per il 25 agosto 2022.

Il professor Alessio Francesco Palmieri-Marinoni, coordinatore della commissione costumi del Palio di Legnano, sarà un relatore del convegno Icom che si svolgerà il prossimo 25 agosto a Praga.

La soddisfazione da parte della Fondazione

La Fondazione del Palio ha comunicato che il Coordinatore della Commissione Costumi, prof. Alessio Francesco Palmieri-Marinoni è stato selezionato quale relatore del Convegno Internazionale organizzato da ICOM (International Council of Museum). In tale occasione presenterà un paper dal titolo “ “Tradimus vobis Pallium”: Investiture and the Passage of Costumes and Textiles in the Palio di Legnano Ceremonies”

Il prestigioso convegno si terrà il 25 Agosto presso il Museo di Arti Applicate di Praga. A darne ufficialmente notizia, Corinne Thépaut-Cabasset, Presidente della Committee ICOM for museums and Collections of Costume, Fashion and Textiles e Responsabile per la Ricerca del Château de Versailles.

Palmieri-Marinoni, con questo nuovo invito, diviene uno dei pochissimi relatori ad essere stati selezionati due volte per trattare la medesima tematica:

“Sono particolarmente orgoglioso di poter tornare nuovamente al convegno mondiale di ICOM dopo avervi partecipato nel 2019 a Kyoto, dove ho presentato per la prima volta il caso di studio del Palio di Legnano come esperienza museale e culturale assieme alla prof.ssa Elena Settimini, nostra consulente per l’area museologia in Commissione Costumi.” dichiara Palmieri-Marinoni.

Un estratto dell'intervento che presenterà a Praga

È raro che ICOM scelga per due volte consecutive lo stesso relatore con uno studio su una stessa realtà culturale. Credo che si tratti di un segnale importante per il Palio di Legnano e per la città” A corroborare la soddisfazione della Fondazione è anche la consapevolezza che Palmieri-Marinoni è l’unico rappresentante dell’Italia in questa commissione tematica.

Proponiamo qui di seguito un estratto dell’intervento che verrà presentato a Praga: