La settimana dell’educazione va in onda su Radio Magenta. Come vivono i giovani la pandemia Covid-19? Come la affrontano? Per fornire una risposta la Comunità Pastorale di Magenta, in occasione della settimana dell’Educazione 2021 da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio, in collaborazione con Radio Magenta, l’associazione E.comunità e il Progetto “Adolescenza, Disagio giovanile, Territorio” propone alcuni appuntamenti attraverso brevi interviste con professionisti ed esperti trasmessi via web radio.

Attraverso brevi interviste trasmesse alla radio dopo i notiziari delle 13 e delle 20.20 (ma riascoltabili, in qualsiasi momento, attraverso il canale Soundcloud di Radio Magenta), questi esperti aiuteranno a fornire uno sguardo sullo stato di salute dei giovani in questo tempo di pandemia. Ad aprire la carrellata di eventi radiofonici il coadiutore don Emiliano Redaelli nella giornata di lunedì 25 gennaio: ascoltatelo qui.

Gli appuntamenti

Martedì 26 si parla di ansia, perdita di interessi, cogliere i segnali con Francesca Maltagliati, psicologa – neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza, Ospedale Fornaroli di Magenta; mercoledì 27 di “Giovani e cultura dell’odio” con Marco Cribioli, presidente della Cooperativa sociale Albatros, giovedì 28 di “Giovani e dipendenze”, con Aldo Violino, psicologo del Sert (Servizio per le Tossicodipendenze), Venerdì 29 si chiude con “Giovani, scuola, formazione”, di Maria Grazia Pisoni, dirigente scolastico IIS Luigi Einaudi.