La scuola don Arioli fa festa col Rugby Parabiago

La scuola dell'infanzia don Arioli di Rescaldina e il Rugby Parabiago.

La scuola dell’infanzia paritaria don Antonio Arioli di Rescaldina ha partecipato all’iniziativa promossa dal Rugby Parabiago 1948. L’evento si è svolto nel campo dell’associazione sportiva, l’istituto ha invitato tutti i suoi Remigini a partecipare ad una giornata di sport, giochi e canti assieme agli istruttori del Rugby Parabiago; hanno aderito le tante scuole paritarie di ispirazione cristiana di Legnano, Rescaldina, Nerviano, Canegrate, Parabiago, Busto Garolfo, Cerro Maggiore e San Vittore Olona, e questa affluenza ha portato in campo più di 300 Remigini pronti a divertirsi, a imparare i sani valori dello sport e a godersi una giornata di divertimento in compagnia di altri piccoli studenti provenienti da diversi paesi del legnanese.

"E’ stata davvero una bellissima esperienza - afferma Maria Carla Larini, la vicepreside della scuola Arioli - Abbiamo coinvolto davvero tanti bambini e per loro è stata un’occasione vivere questi momenti in compagnia e all’insegna dello sport e del divertimento. Il Rugby Parabiago ha sempre dimostrato grande disponibilità nell'organizzare questo tipo di eventi, per questo siamo grati a loro per il grande contributo e per la professionalità che mettono in campo ogni qual volta si presenta un’iniziativa simile. L’associazione ha accolto i piccoli atleti con entusiasmo, i bambini hanno potuto sperimentare vari giochi, tra cui percorsi ad ostacoli, partite di mini rugby e giochi di squadra. Gli istruttori hanno saputo coinvolgere e motivare i piccoli partecipanti, facendo si che ognuno potesse esprimere il proprio talento e abilità. Una prova importante per i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, in vista del grande cambiamento che affronteranno a settembre con il passaggio alla scuola primaria".