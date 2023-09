La scienza risponde: serata su Oppenheimer

La crisi energetica globale e ancor più l’uscita del film «Oppenheimer», basato sulla biografia del fisico teorico Robert Oppenheimer, il direttore del progetto Manhattan che portò alla creazione delle prime bombe atomiche, ha riacceso il dibattito sull’energia nucleare.

Oppenheimer

Un dibattito complesso, su cui servono ancor più del normale solide basi scientifiche per essere affrontato con la necessaria consapevolezza e serietà.

A inizio estate la biblioteca comunale di Settimo Milanese aveva organizzato una serata con il fisico teorico milanese Iyed Boussaa, per permettere a tutti gli interessati di avere un’infarinatura sulla storia del dottor Oppenheimer prima dell’uscita dell’incensato film. La serata fu un successo, con un’ottantina di cittadini presenti. In quell’occasione in tanti presero parola dal pubblico per porre domande e chiarirsi i tanti leciti dubbi sull’energia nucleare, sul suo utilizzo in campo civile, su cosa fosse cambiato dai tempi di Oppenheimer, su quanto accaduto a Fukushima.

La scienza risponde

Da qui l’idea della biblioteca di permettere per tutta l’estate, attraverso una scatola, di mettere per iscritto le proprie domande. Adeso è giunta l’ora delle risposte.

Iyed Boussaa, laureato in Fisica Teorica, e Riccardo Chebach, ingegnere nucleare, giovedì 28, alle 20.45, in via Grandi, saranno i protagonisti di una serata a ingresso gratuito in biblioteca, dove forniranno risposte alle domande presentate dai cittadini e consegnata nella scatola, con la speranza di rendere più chiari i pro e i contro di una tecnologia destinata a tornare ben presto nel dibattito pubblico, italiano e mondiale.