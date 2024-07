La Rievocazione storica vuole diventare ancora più grande

La Rievocazione storica di Turbigo vuole crescere: caccia ai finanziamenti.

La terza edizione della rievocazione storica organizzata dall’Associazione Risorgimentale di Turbigo è da poco andata in archivio - a fine maggio - ma i membri dell’associazione non possono riposare sugli allori perché è già tempo di pensare alla quarta edizione. "Riteniamo che la nostra ultima rievocazione sia stato un grande successo, tra i soci e gli iscritti ci siamo riuniti e abbiamo ripensato a quanto fatto quest’anno in un’ottica futura - afferma il presidente Daniele Solivardi - Dopo una breve discussione ci siamo resi conto che per noi organizzare tutto da soli diventa un onere veramente gravoso e importante, una festa del genere ci tiene impegnati un anno intero".

La caccia ai finanziamenti

"Partendo da questo punto abbiamo avuto l’idea di cercare un finanziamento attraverso un bando (regionale, nazionale o europeo) e ci siamo già attivati per trovare quello che meglio possa soddisfare le nostre esigenze - annuncia Solivardi - In base poi al finanziamento che otterremo decideremo come impostare la prossima rievocazione: potrebbe essere “minimale” come le tre che già abbiamo organizzato oppure molto più ricca se dovessimo trovare un finanziamento adeguato. Il nostro obiettivo resta quello di riempire il paese di persone e per fare questo si potrebbe pensare di fare diventare l’evento abbastanza grande per attirare un numero maggiore di rievocatori storici, perché ogni rievocatore come minimo porta con sé almeno 2-3 famigliari. Se riuscissimo a fare un evento con 200 rievocatori avremo circa 600 persone in paese e tutta l’economia turbighese ne trarrebbe vantaggio. A breve presenteremo la nostra idea all’Amministrazione comunale".