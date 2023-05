Premio Giovanni da Legnano: ecco i vincitori

Nel pomeriggio di oggi, sabato 13 maggio 2023, nella Sala Giare di Villa Jucker della Famiglia Legnanese si stanno svolgendo le premiazioni del premio di poesia e narrativa Giovanni da Legnano.

La 28esima edizione del premio Giovanni da Legnano

La premiazione si sta svolgendo nella Sala Giare di Villa Jucker, sede della Famiglia Legnanese. La 28esima edizione ha visto la presenza delle scuole medie dei distretti di Legnano, Parabiago, Castano Primo, Busto Arsizio e Magenta. I partecipanti sono stati ben 203.

I vincitori della sezione poesia

Livello A - studenti delle scuole secondarie di 2° grado – 56 partecipanti:

Primo premio a Colombo Lisbet Beatrice Istituto "B. Melzi" - Legnano - 3^ IPSSAS; secondo premio a Perotta Isabella Istituto "B. Melzi" - Legnano - 5^ IPSSAS; terzo posto per Casadei Lucchi Mattia Liceo classico "D. Crespi" - Busto Arsizio - 5^ A; quarto posto per Rossi Matteo Istituto “Olga Fiorini" - Busto Arsizio - 3^ A

Livello B - studenti delle scuole secondarie di 1° grado – 50 partecipanti:

Primo posto per Carmina Filippo Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 3^ C; secondo premio a Giannuzzi Emma Istituto "B. Melzi" - Legnano - 2^; terzo gradino del podio per Candiano Alessandro Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 2^ E; e quarto posto per Scalise Gianluca Istituto "B. Melzi" - Legnano - 2^ B.

La sezione narrativa

Livello A - studenti delle scuole secondarie di 2° grado – 31 partecipanti:

Primo premio a Bardelli Marta ISIS "A. Bernocchi" - Legnano - 5^ LB; secondo posto per Rossetti Sofia Istituto “Olga Fiorini" - Busto Arsizio - 3^ A LSU; terzo per Macrì Denise Istituto "B.Melzi" - Legnano - 5^ LSU; e quarto premio per Garione Elisa Istituto “Olga Fiorini" - Busto Arsizio - 3^ A LSU.

Livello B - studenti delle scuole secondarie di 1° grado – 54 partecipanti:

Primo posto per Liperoti Annalisa Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 3^ E; secondo posto per Zanaboni Asia Scuola media statale "Bonvesin de la Riva" - Legnano - 3^ D; terza Ragusa Rebecca Emma Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 2^ D; e quarta Garbagnati Lavinia Scuola media statale "Bonvesin de la Riva" - Legnano - 2^ H.

Narrativa storica

Livello A - studenti delle scuole secondarie di 2° grado – 3 partecipanti:

Primo posto per Marchese Gabriel Istituto turistico "C. Dell'Acqua" - Legnano - 3^ A e secondo posto per Frustaci Giorgia Istituto turistico "C. Dell'Acqua" - Legnano - 3^ A.

Livello B - studenti delle scuole secondarie di 1° grado – 9 partecipanti:

Primo è arrivato Masnata Tommaso Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 1^ D; secondo posto per Stretti Chiara Scuola media statale "F. Tosi" - Legnano - 2^D e terzo gradino del podio per Battiston Giulio Scuola media "S. M. Kolbe" - Legnano - 2^ B.