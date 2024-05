La passeggiata tra le ville storiche di Corbetta è stata un successo

Grandissimo successo e grandissima affluenza per la passeggiata tra le ville storiche tenutasi lo scorso weekend a Corbetta.

Tantissime le presone presenti che hanno potuto ammirare le bellezze di Corbetta. Novità di quest’anno l’apertura del Museo del Legno e della Torre Medievale con un’ottima performance e tanta gente.

Presenti anche il gruppo dei francesi gemellati con la città di Corbas, arrivati a Corbetta e che hanno presenziato alla visita delle Ville storiche.

Accompagnati da Chiara Ragusa, la consigliera comunale Cristina Calati, dal presidente della consulta al gemellaggio Carlo Cerrito e dalla dipendente comunale corbettese Piera Blanca i presenti hanno ammirato le peculiarità che le ville storiche cittadine offrono all’occhio dei visitatori. Altra novità di quest’anno è stato l’intrattenimento musicale offerto da “I Piccoli Cantori di Corbetta”.

“Bravissimi i ragazzi dell’Istutito Einaudi di Magenta che hanno fatto da guida - sottolinea il direttivo della Pro Loco - Un grazie va all’associazione Anchio che ci supporta spesso negli eventi con i loro ragazzi. Grazie a tutti i capi casa presenti alle ville, ai proprietari privati che ogni anno ci fanno onore ed orgoglio a far visitare ed aprire le loro dimore. Un Grazie in particolare va a tutti i nostri volontari presenti all’info point, dal presidente al vicepresidente che per tutto il giorno hanno seguito in bicicletta l’andamento della giornata e gli ingressi nelle proprietà per accettarsi che tutto andasse per il meglio.

Che dire. Un arrivederci forse anche in autunno!”