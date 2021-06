La miglior assaggiatrice di formaggi d'Italia conquista la tv

La miglior assaggiatrice di formaggi d'Italia Valentina Bergamin protagonista della puntata di mercoledì della trasmissione "Soliti ignoti" di Rai Uno condotta da Amadeus.

La miglior assaggiatrice di formaggi d'Italia in tv

E' stata protagonista della puntata del noto programma di Rai Uno "Soliti ignoti", condotto da Amadeus: stiamo parlando di Valentina Bergamin, di Cerro Maggiore, che nel 2019 aveva vinto il titolo di Miglior assaggiatrice di formaggi d'Italia. Lei (che lavora in un'azienda che si occupa di distribuire eccellenze casearie)uno dei personaggi misteriosi dei quali il concorrente, per l'occasione era il cantante della band dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, ha dovuto indovinare il lavoro. Missione compiuta per il cantante, che però non ha indovinato che Clara, la mamma di Valentina, comparsa anch'essa nella trasmissione, fosse con lei parente.

Il titolo del 2019

Era il 2019 quando Bergamin era stata insignita dal prestigioso titolo: grande appassionata di enogastronomia e soprattutto di formaggi (che amava produrre in casa per amici e familiari), era stata la vincitrice della prima edizione del concorso Onaf Miglior assaggiatore d'Italia 2019.

Un grande evento che si era svolto dal 18 al 20 ottobre a Bergamo, città che ha ospitando il «World cheese awards, prima edizione del concorso come detto, che ha visto arrivare in mostra circa 4mila formaggi da tutto il mondo e che ha visto Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi, lanciare l'iniziativa.

