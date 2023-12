Tutto esaurito il 22 dicembre a Rescaldina per l'esibizione del Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi.

La magia del Natale con il coro sinfonico Amadeus

Il periodo natalizio è il momento di riscoprire tradizioni e momenti per stare insieme: quest'anno la magia si è materializzata nei concerti della settimana di Natale della stagione “Itinerari Musicali”, mercoledì 20 dicembre presso l'Auditorium dell'Istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio e venerdì 22 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta di Rescaldina che hanno registrato il tutto esaurito.

Sul palco il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi che hanno dimostrato ancora una volta la straordinaria capacità di creare un'atmosfera natalizia magica che affascina il pubblico. La combinazione di arrangiamenti originali di brani natalizi della tradizione insieme a composizioni contemporanee – a cura di Enrico Raimondi e in grado di dosare sapientemente vecchio e nuovo - hanno trasportato i presenti in una esperienza unica, che ha colpito il cuore degli spettatori e li ha avvolti nell'incanto della stagione festiva.

Tanti grandi brani sul palco

Il culmine dei concerti è stata senza dubbio l’esecuzione di Carol of the bells, brano della tradizione ucraina “per non dimenticare” – ha sottolineato il maestro Marco Raimondi – “che mentre noi festeggeremo il Natale c’è un angolo di Europa in cui invece dei canti di festa risuoneranno ancora le esplosioni delle bombe e le sirene dei soccorsi”. Entusiasti per il successo dei concerti gli organizzatori: Vanna Bolla presidente dell’Associazione Noi del Tosi di Busto Arsizio e Don Renato Mariani della Parrocchia Santa Maria Assunta di Rescaldina che ha voluto proporre il concerto in diretta streaming per gli amici di Gerusalemme, anch’essi nel mezzo di una situazione drammatica che sembra non conoscere pace. I concerti di Natale del Coro Sinfonico e dell'Orchestra dell'Accademia Amadeus, hanno dimostrato ancora una volta che la buona musica ha il potere di trasformare e unire le persone. Questi eventi magici hanno aggiunto un tocco di eccellenza artistica alla stagione natalizia, creando ricordi indelebili e diffondendo la gioia della musica nel cuore di tutti.

Il prossimo appuntamento in programma

La XIV Stagione Itinerari Musicali è sostenuta, tra gli altri, dalle Fondazioni Comunitarie del Varesotto e Ticino Olona ONLUS e da Fondazione Cariplo oltre ad essere patrocinata da Fondazione Minoprio e Fondazione del Varesotto per il Territorio e la Coesione Sociale. Il prossimo appuntamento con la stagione sarà quindi il Concerto di Capodanno, il 1°gennaio 2024 alle ore 17 presso il teatro San Luigi di Somma Lombardo con un evento insolito con musiche dedicate alla Pace. L’ingresso è su prenotazione fino ad esaurimento dei posti.

