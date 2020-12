La locale li ferma e li sanziona per il Dpcm: affidati alle madri scappano

La locale li ferma e li sanzione per il Dpcm: affidati alle madri scappano

Attività densa di sorprese nel week end per la Polizia locale di Pregnana Milanese, impegnata negli ultimi controlli della “zona arancione” prima del passaggio a “zona gialla”.

Gli Agenti di pattuglia, nel corso del consueto giro di prevenzione e repressione dei comportamenti vietati dalla normativa Covid-19, hanno notato un assembramento di alcuni giovani riuniti dietro il palco dell’area feste di via Gallarate. Alla vista della pattuglia, questi sono immediatamente scappati a piedi tra i campi agricoli in direzione Valdarenne, frazione limitrofa del Comune di Vanzago.

I cinque fuggitivi non hanno fatto i conti con la Polizia di prossimità che in un lampo hanno raggiunto il luogo dove i giovani si erano nascosti.

Accompagnati negli uffici sono stati sanzionati per il Dpcm e, i minorenni, affidati alle relative famiglie.

Due di questi giovani, una volta nelle mani delle rispettive madri, sono scappati: uno, addirittura dall’auto non appena ferma al semaforo.

Le madri sono tornate in lacrime della Polizia Locale implorando gli agenti di aiutarle a ritrovare i loro figli.

La Polizia ha quindi attivavano subito tutte le prime misure di emergenza in caso di minori scomparsi, ma hanno comunque rintracciato a tempo record i giovanissimi.

