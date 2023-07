La giovane Carlotta Contini trionfa all’Independent Awards Film Festival

Una filmmaker rhodense, Carlotta Contini, è la vincitrice del Milan Independent Awards Film Festival con il suo cortometraggio dal titolo «Tra moglie e marito».

Ha conquistato il primo posto nella categoria Best Horror

La giovane di Rho si è classificata al primo posto nella categoria «Best Horror». «È una grande soddisfazione per me avere questo riconoscimento - ha affermato la giovane rhodense subito dopo la premiazione - Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che vi hanno collaborato e creduto nel progetto».

Il cortometraggio girato tra Rho e Milano con il supporto della Nuova Accademia di Belle Arti

«Tra moglie e marito» è stato girato tra Rho e Milano con il supporto di Naba Nuova Accademia di Belle Arti e vede tra i protagonisti Stefano Saccotelli e Valeria Palmitessa. «È sempre significativo che venga certificata in questi contest la qualità di lavori che, spesso, si realizzano a basso budget, ma con grande entusiasmo e professionalità - commenta il protagonista Saccotelli, milanese di adozione - Il premio è dunque merito di Carlotta e di un gruppo di ragazzi straordinari, già avviati come Beatrice che sta attualmente collaborando con Sky o prossimi al debutto nelle produzioni maggiori».

Una ragazza con tanti progetti per il suo futuro

Un lavoro intenso quello della giovane rhodense che ha girato parte del cortometraggio nella sua abitazione rhodense e parte in una casa vacanza di Rho. Per quanto riguarda, invece, le scene girate a Milano sono state prodotte nella sede della Nuova Accademia di Belle Arti. «Il cortometraggio narra la storia di una crisi matrimoniale, di un uomo che perde la fede nuziale nel lavandino e di un dito femminile che “esce” dal lavandino e gli impedisce di risanare il rapporto con sua moglie», racconta Carlotta. Una ragazza con tanti progetti per il suo futuro. «In questo momento sto collaborando con un mio amico alla realizzazione di un nuovo cortometraggio che gireremo alla fine di luglio in Sardegna dal titolo “Caffè e Cannella” - racconta la giovane rhodense - Tutto questo mentre proseguo il mio lavoro con il gruppo Itv Movie che segue il programma Fratelli di Crozza, nel quale ho la qualifica di segretaria di produzione».

La vittoria al Milan Independent Awards Film Festival dopo anni di studio

La vittoria ottenuta nella categoria Best Horror del Milan Independent Awards Film Festival è arrivata dopo anni di studio. «Mi sono approcciata al linguaggio audiovisivo multimediale fin dai primi studi presso il Liceo Artistico Fontana di Arese, durante i quali mi sono appassionata alla tecnica del montaggio video, motivazione che mi ha spinto a continuare il percorso artistico - spiega Carlotta Contini - Ho proseguito poi i miei studi all’interno della Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, iscrivendomi all’indirizzo di Media Design e Arti Multimediali, dove ho potuto sperimentare le diverse forme del linguaggio cinematografico».

Non solo cortometraggi ma anche importanti pubblicità

La vittoria dell’Independent Awards Film Festival che si aggiunge alle soddisfazioni lavorative già ottenute, nonostante la giovane età (Carlotta ha 22 anni) dalla giovane rhodense. «Grazie ad un progetto proposto da Naba, insieme ai miei compagni, abbiamo realizzato le pubblicità social per Porsche dal titolo Takes the Worries Out - Get Porsche Electric In, nei quali ho ricoperto il ruolo di direttore di produzione collaborando con la casa di produzione Sidereus di Milano. Durante l’ultimo anno di università poi sono stata chiamata come assistente di produzione per il programma Tailor Made, a cura di Discovery +, il quale mi ha fatto appassionare al mondo televisivo e mi ha permesso di proseguire il mio percorso lavorativo seguendo questa strada». Si annuncia dunque un futuro da protagonista per la giovane rhodense sia nel mondo della televisione che del cinema.