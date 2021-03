La fontana abbellita con mimose per la festa della donna: il gesto del Comune di San Vittore Olona.

Un omaggio floreale, e striscioni, sulla fontana davanti al municipio come pensiero a tutte le donne. Così l’Amministrazione comunale di San Vittore Olona ha deciso di mandare un pensiero e un abbraccio (virtuale) a tutte le concittadine in occasione della Giornata internazionale della donna.

Così la fontana, che sorge nel centro del paese e come detto di fronte alla sede del Comune, si è colorata di giallo, così da mandare un messaggio ben preciso.

Le parole del sindaco

“8 marzo: festa della donna. Personalmente preferisco definirla a livello istituzionale come Giornata internazionale della donna perchè dentro questa definizione c’è tutto un mondo, ci sono tante vite, tante storie – afferma il sindaco Daniela Rossi – Storie di donne che per tanto tempo, da più di un secolo, hanno lottato davvero, si sono messe in discussione per la conquista dei diritti civili, economici e sociali che a loro erano dovuti. Un obiettivo non ancora raggiunto perchè intorno a noi, in tutto il mondo, Italia compresa, è palese come i diritti delle donne sono diversi da quelli degli uomini. Tra gennaio e febbraio 2021 sono stati commessi 10 femminicidi in Italia per mano di mariti, compagni, dagli uomini che non solo avrebbero dovuto proteggerle ma almeno rispettarle. E’ questo per cui le donne si battono: avere il rispetto. Che è dovuto a tutti, soprattutto ai più deboli e non mi stancherò mai di dirlo: soprattutto ai bambini. In questo caso parliamo di donne ed esorti tutti a farsi carico di questa lotta per il raggiungimento dei pieni diritti civili di cui noi donne dobbiamo essere anche portatrici”.

E ancora: E’ l’8 marzo 2021 e siamo ancora in epoca di Covid: dobbiamo rinunciare agli incontri pubblici che avevano caratterizzato questo evento – prosegue Rossi – Come Amministrazione comunale abbiamo quindi pensato di dedicare questo allestimento floreale sulla fontana a tutte le donne, soprattutto quelle sanvittoresi. E per loro ho scelto anche una poesia: si intitola ‘Sorridi donna’: ‘Sorridi donna, sorridi sempre alla vita anche se lei non ti sorride, sorridi agli amori finiti,

sorridi ai tuoi dolori, sorridi comunque. Il tuo sorriso sarà luce per il tuo cammino, faro per naviganti sperduti. Il tuo sorriso sarà un bacio di mamma, un battito d’ali, un raggio di sole per tutti’. Componimento questo di una donna che ha vissuto una vita tormentata ma che ha dato un segno di speranza a tutti noi: Alda Merini”.

