“La fiera e le sue tradizioni”: un successo per la giornata di festa e la serata in musica FOTO

“La fiera e le sue tradizioni”: grande partecipazione alla classica fiera di San Vittore Olona con bancarelle lungo la via Roma e intrattenimento per i bambini. “Anteprina” con la banda e l’associazione L’aereoplano a Villa Adele all’insegna della musica. Tutto nel rispetto della normativa anti-Covid.

“La fiera e le sue tradizioni”, altra edizione di successo

Ottanta bancarelle, tutte distanziate tra loro. Alimentari, ma anche artigianato, hobbisty e gli stand delle associazioni del paese. In piena emergenza Covid, col rispetto delle normative anticontagio, ieri, lunedì 14 settembre 2020, è tornata “La fiera e le sue tradizioni”, manifestazione alla quale i sanvittoresi (e non solo) sono legatissimi. Promossa dal Comune, ha visto la Polizia Locale e la Protezione civile di Cerro, Rescaldina e San Vittore Olona vigilare sul rispetto della normativa.

Tra le associazioni presenti l’Atletica sanvittorese dell’Us, Una casa per Pollicino, Emergency, La Zuppiera, il Comitato accoglienza bambini di Chernobyl, la Croce Azzurra, il Centro solidarietà anziani, il Gruppo amichevolmente, Yoga Mc e la neonata Dissociaeventi. Presente anche lo stand dell’Amministrazione comunale che ha presentato il progetto della fibra ottica in paese (i lavori sono terminati qualche giorno fa). Nel pomeriggio, nei giardinetti, spettacolo del Clown Raffa per tutti i bimbi.

“Ho notato un’ottima affluenza e ordinata – ha commentato il sindaco Daniela Rossi – Siamo riusciti a mantenere un appuntamento storico del paese nonostante moltissime difficoltà. Anche durante l’evento musicale di ieri sera, ho notato che si è venuta a creare una bella atmosfera e di questo sono contenta come sanvittorese e come sindaco. Ho apprezzato moltissimo la presenza dei ragazzi coi quali ho iniziato un dialogo vista anche la mia delega alle Politiche giovanili”.

L’anteprima all’insegna della musica a Villa Adele

Come l’anno scorso, si è svolto il “pre-fiera” ossia un momento di festa che ha segnato il via dell’appuntamento con la tradizione. La sera di domenica 13 settembre 2020, il Complesso bandistico sanvittorese si è esibito in maniera itinerante, partendo dalla piazza e arrivando a Villa Adele dove ha lasciato la scena agli allievi dell’associazione “L’aereoplano” che si sono esibiti in diversi brani così come i loro insegnanti che hanno ripercorso i successi degli anni Settanta. “Anche quest’anno abbiamo voluto mantenere questo momento di apertura della festa” ha ricordato Rossi che ha poi voluto mandare un augurio speciale a tutti i bambini e ragazzi che, il giorno dopo, sarebbero tornati a scuola: “A nome di tutto il Consiglio comunale, senza distinzione, auguro a loro un anno scolastico un pochino più sereno di quello passato. Mai come nei mesi scorsi ci siamo resi conti dell’importanza dello stare insieme e della scuola, ambiente che unisce in modo estremamente positivo”.

