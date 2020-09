“La fiera e le sue tradizioni”, tutto pronto per bancarelle, musica e divertimento

“La fiera e le sue tradizioni”: torna domani, lunedì 14 settembre 2020, l’iniziativa con bancarelle lungo la via Roma, divertimento per bambini con un “pre-festa” all’insegna della musica. Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid.

“La fiera e le sue tradizioni”, via alla festa

Torna “La Fiera e la sue tradizioni”, la classica fiera che animerà la via Roma (nella foto una delle passate edizioni). L’evento, in programma lunedì 14 settembre 2020, si svolgerà dalle 9.30 alle 18 con bancarelle, laboratori, giochi e spettacoli in collaborazione con le associazioni sanvittoresi.

Sarà presente anche il gazebo del Comune dove saranno esposti i tracciati della banda larga sul territorio sanvittorese. Alle 16.30 spettacolino col “Clown Raffa” per tutti i bambini. Anche quest’anno ci sarà il pre-fiera: domenica infatti, alle 20.30, musica itinerante con il Complesso bandistico sanvittorese che suonerà passando per le vie cittadine (da piazza Italia con arrivo a Villa Adele) e poi, a Villa Adele, alle 21.15, “Anni ’70” concerto a cura dei maestri e degli allievi dell’associazione L’aereoplano.

“La fiera ci sarà, anche se con le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria – annuncia il sindaco Daniela Rossi – Occorrerà indossare la mascherina e confidiamo in un comportamento civile e corretto dei concittadini”.



