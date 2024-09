La rassegna “La Festa della Filosofia” torna ad Arese per un evento con la filosofa Nicla Vassallo e tre incontri del programma “La parola ai giovani”.

La "Festa della filosofia" torna ad Arese

La Festa della Filosofia, organizzata dall’Associazione NonsoloSophia, è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani. La nuova edizione, che si svolge nel periodo primavera estate 2024, è rivolta al tema “Natura, uomo e intelligenza artificiale”, per riflettere insieme ai relatori sui nuovi dilemmi che ruotano attorno agli attuali dibattiti sull’intelligenza artificiale e, più in generale, sulle sfide introdotte dalla rivoluzione digitale.

Domenica 22 settembre 2024, alle ore 18, la Festa della Filosofia ospiterà ad Arese Nicla Vassallo, Professore Ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Genova, Ricercatore Associato ISEM/CNR e Alumna King’s College London, che terrà un intervento sul tema “Libero pensiero, intelligenza artificiale e tecnologia”. Figura intellettuale di rilievo internazionale, le cui ricerche hanno rinnovato i settori dell’epistemologia, della filosofia della scienza, della metafisica e dei gender studies, Nicla Vassallo è anche membro di consigli direttivi e comunicati scientifici di autorevoli riviste specialistiche e ha inoltre collaborato con testate giornalistiche quali la Repubblica, Corriere della sera, L’Unità e la Domenica del Sole 24. Pur non considerandosi un’attivista, s’impegna da sempre a favore dei diritti umani e civili, e contro le violenze sulle donne; tra le sue più recenti pubblicazioni si ricorda Donne, Donne, Donne (2023).

I tre incontri dedicati ai giovani

L’incontro sarà accompagnato da tre appuntamenti “La parola ai giovani”, ideato per l’intervento dei neolaureati e dei giovani ricercatori.

Il primo incontro si terrà giovedì 12 settembre, alle ore 18, con Laura Misuraca, che parlerà sul tema “L’origine dell’autocoscienza nello sguardo dell’altro”.

Contatti:

Associazione NonsoloSophia

www.festadellafilosofia.it - festadellafilosofia@gmail.com

Il secondo evento si svolgerà giovedì 26 settembre, alle ore 18, con Alessandra Micol Caprioli, che terrà un intervento dal titolo “Spazi urbani e spazi digitali: differenza dell’agire”.

L’ultimo appuntamento si terrà giovedì 10 ottobre, alle ore 18, con Giorgia Toppi, che interverrà sul tema “Uomo e natura: il mito di Antigone”.

Tutti gli eventi in programma si svolgono presso il Centro Civico Agorà, in via Monviso 7, ad Arese. L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito: www.festadellafilosofia.it

Il programma 2024 ad Arese in dettaglio:

- giovedì 12 settembre, alle ore 18:00

“La parola ai giovani” con LAURA MISURACA

sul tema: “L’origine dell’autocoscienza nello sguardo dell’altro”

presso: Centro Civico Agorà (via Monviso 7)

- domenica 22 settembre, alle ore 18:00

con NICLA VASSALLO

sul tema: “Libero pensiero, intelligenza artificiale e tecnologia”

presso: Centro civico Agorà (via Monviso 7)

- giovedì 26 settembre, alle ore 18:00

“La parola ai giovani” con ALESSANDRA MICOL CAPRIOLI

sul tema: “Spazi urbani e spazi digitali: differenza dell’agire”

presso: Centro civico Agorà (via Monviso 7)

- giovedì 10 ottobre, alle ore 18:00

“La parola ai giovani” con GIORGIA TOPPI

sul tema: “Uomo e natura: il mito di Antigone”

presso: Centro civico Agorà (via Monviso 7)