La Festa della Filosofia e gli incontri ad Arese

La rassegna “La Festa della Filosofia” torna ad Arese per un evento con la filosofa Ilaria Gaspari e due incontri del programma “La parola ai giovani: visioni del mondo”!

La Festa della Filosofia

La Festa della Filosofia è organizzata da AlboVersorio, Casa editrice e Associazione culturale di Senago che dal 2003 promuove progetti culturali poliedrici, con particolare interesse verso il mondo della filosofia. Dal 2010, La Festa della Filosofia è una rassegna che realizza un programma ricco di eventi itineranti, che vedono la partecipazione libera di un vasto pubblico e l’intervento di alcuni tra i più noti intellettuali e filosofi italiani.

La nuova edizione della rassegna filosofica, che si svolgerà per tutto il periodo estivo, coinvolgerà undici comuni tra il nord-ovest milanese, il varesotto e la Brianza e ogni incontro sarà dedicato al tema centrale “Il tempo”.

Gli incontri ad Arese

Domenica 19 giugno la Festa della Filosofia ospiterà ad Arese Ilaria Gaspari, filosofa e scrittrice di best-seller, nota anche al pubblico televisivo per aver partecipato a diversi programmi di divulgazione scientifica. Ilaria Gaspari parlerà sul tema “Il tempo della felicità: l’eterna ricerca dell’uomo”. L’incontro si svolgerà presso il Centro civico Agorà, in via Monviso 7, alle 18 e rappresenterà un’occasione per valorizzare il territorio e coinvolgere la cittadinanza attraverso la cultura.

L’incontro con Ilaria Gaspari sarà preceduto dal primo evento del programma “La parola ai giovani: visioni del mondo”, ideato per l’intervento degli studenti universitari e dei giovani dottorandi. L’incontro si terrà giovedì 9 giugno, presso il Caffè letterario Agorà, alle 18, con Alessandra Micol Caprioli, che parlerà sul tema “L’Europa e le vie della pace”.

Il programma ad Arese si chiuderà giovedì 30 giugno, con il secondo evento dedicato ai giovani studiosi, che ospiterà Giulia Ariti presso il Caffè letterario Agorà, alle 18. Il tema dell’intervento sarà “Il concetto di lavoro: tra Hegel e Marx”.