"La Brughiera di Malpensa" un tesoro da custodire

Appuntamento sabato 25 febbraio a Castano Primo con il convegno dedicato a "La Brughiera di Malpensa e Lonato Pozzolo".

Sabato 25 febbraio a Castano Primo, in provincia di Milano, è in programma il convegno "La brughiera di Malpensa e Lonate Pozzolo - Un tesoro da custodire", organizzato grazie allo sforzo

congiunto di Italia Nostra Lombardia, Legambiente Lombardia, Lipu, Life Drylands, Centro

Italiano Studi Ornitologici, Ecoistituto della Valle del Ticino, Coordinamento Salviamo il

Ticino.

«Il Masterplan 2035 dell'aeroporto di Malpensa prevede la distruzione di 44 ettari di brughiera - dichiara il Comitato organizzatore del convegno - che verranno cancellati per sempre dall’espansione dell’area cargo verso sud, in una colata di cemento. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non può autorizzare un progetto così poco lungimirante: nessuna compensazione ambientale potrà mai ripagare la perdita di un habitat del genere, unico nel Nord Italia. Con questo convegno vogliamo quindi far conoscere i tesori naturalistici della zona, far capire che la questione è di importanza sia nazionale sia comunitaria e chiedere che la brughiera venga protetta, prima che sia troppo tardi».