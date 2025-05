La «Biblioteca ecologica» per il Maggio dei libri

La Biblioteca comunale di Vanzaghello si trasforma in «Biblioteca ecologica» in occasione dell’edizione 2025 del Maggio dei libri, offrendo un programma ricco di appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della lettura come strumento di crescita e consapevolezza.

La mostra

Un percorso tra cultura, natura e sostenibilità: fino all’11 maggio la biblioteca ospita la mostra fotografica «Paesaggi di marcita: dalla terra al latte», realizzata in collaborazione con il Parco Lombardo del Ticino. L’esposizione racconta la storia e il valore delle marcite, un patrimonio culturale, storico e scientifico del territorio, attraverso pannelli descrittivi e fotografie. Le marcite sono esempio di ecomuseo vivo, con paesaggi unici e tecniche agricole ancora in uso.

Gli incontri

Oltre alla mostra, il calendario propone iniziative gratuite rivolte a cittadini di ogni età. Tra questi «La Biblioteca dei semi»: uno scaffale tematico permette agli utenti di usufruire del servizio di “prestito” gratuito di semi, per avvicinarsi in modo pratico alla biodiversità e alla cura dell’ambiente. Sabato 10 maggio alle 15.30 si terrà «In balia di vento, acqua e caldo», laboratorio scientifico per bambini dai cinque ai 10 anni, dedicato al viaggio dei semi e all’importanza di prendersi cura della natura in cui viviamo.

Domenica 11 maggio alle 17 si parlerà di «Biodiversità, una storia da scrivere» in un incontro con Elisabetta Branca e Michele Bove, agronomi del Parco del Ticino, per scoprire i segreti delle marcite e della biodiversità locale. Sono inoltre in programma visite guidate per le scuole: le scolaresche potranno partecipare a tour guidati della mostra, accompagnati dalle guide naturalistiche del Parco Lombardo del Ticino.

Il Maggio dei libri

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale «Il Maggio dei libri», nata per sottolineare il valore sociale della lettura e coinvolgere cittadini, scuole e istituzioni nella promozione della cultura e della consapevolezza ambientale. La proposta di Vanzaghello unisce libri, natura e azioni concrete, offrendo spunti per affrontare la crisi climatica e costruire una comunità più attenta e responsabile. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e aperta a tutti.