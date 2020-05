La biblioteca di Rescaldina riapre lunedì 25 maggio 2020; per il momento è consentito solo il ritiro dei libri o di altri materiali prenotati, il prestito e la restituzione. Gli orari di apertura restano invariati; lunedì 1° giugno la biblioteca sarà chiusa per il ponte festivo.

La biblioteca di Rescaldina, in via Battisti, riapre lunedì, ma con alcuni accorgimenti, come spiegano i bibliotecari: “Per accedere fisicamente alla biblioteca sarà obbligatorio indossare la mascherina, disinfettare le mani con la soluzione che troverete all’ingresso, rispettare la distanza di sicurezza. Sarà consentito l’accesso a una sola persona per volta, eventualmente accompagnata da uno o due minori.

All’esterno della biblioteca verrà posizionato un box-restituzioni dove inserire i materiali resi. Non dovranno essere riconsegnati all’operatore al banco prestiti e non verranno scaricati subito alla consegna, ma tre giorni dopo (i materiali devono osservare una quarantena di 72 ore), senza che questo ‘prolungamento’ forzato del prestito abbia conseguenze sulla tessera o sulla possibilità di prendere in prestito nuovi materiali.

Nella nuova area di ingresso allestita per l’occasione si potranno prendere in prestito materiali prenotati tramite opac, nonché richiedere all’operatore libri presenti negli scaffali in sede. Raccomandiamo tuttavia di prediligere le prenotazioni on line (o, in alternativa, inviando una mail a biblioteca.rescaldina@csbno.net oppure telefonando allo 0331-579336), così da evitare il crearsi di code. Si riceverà una mail o una conferma telefonica quando il libro sarà disponibile e si potrà venire a ritirarlo.

Per il momento non sarà possibile accedere al banco prestiti e fermarsi in biblioteca per:

• consegnare i materiali da restituire agli operatori al banco

• utilizzare le postazioni fisse di navigazione Internet

• cercare libri negli scaffali

• utilizzare le aree per bambini e le aree studio

• leggere giornali o riviste (queste ultime potranno essere prestate).

Rimangono disponibili tutti i servizi di MLOL (Biblioteca digitale), per leggere quotidiani, riviste, e-book da smartphone, tablet, pc”.

