La biblioteca cerca volontari per il Festival del libro dei ragazzi

L'appuntamento per gli appassionati

I giovani saranno coinvolti nelle fasi di organizzazione e gestione degli eventi del Festival a Legnano.

Cercansi giovani volontari per Zero, il nuovo festival dei libri per ragazzi che si terrà dal 9 al 14 maggio nel parco della biblioteca di via Cavour a Legnano.

Nuovi volontari provenienti dalle scuole

Si tratta della prima ricerca di volontari per un’iniziativa culturale lanciata dal Comune di Legnano che è rivolta, fra l’altro, agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. I giovani saranno coinvolti nelle fasi di organizzazione e gestione degli eventi del Festival e dovranno essere motivati a dare concretamente un contributo per la buona riuscita della manifestazione nelle attività di accoglienza delle scolaresche, di informazioni e assistenza ai partecipanti, aiuto nelle attività laboratoriali, supporto logistico e documentazione del festival con servizi fotografici e video.

«Questa ricerca di volontari vuole essere un ulteriore tassello nell’ambito delle azioni che stiamo portando avanti per le Politiche giovanili - commenta l’assessore Guido Bragato - Dopo la partenza della Consulta dei Giovani nelle scorse settimane e le recenti selezioni fatte per il servizio civile universale, diamo ai nostri concittadini di età compresa fra i 18 e i 25 anni l’opportunità di vivere attivamente un appuntamento culturale che si svolgerà nell’arco di una settimana nella biblioteca Marinoni. È un modo per rendere i giovani protagonisti di quello che accade in città, in questo caso un nuovo festival che ha come primi destinatari studenti un po’ più giovani di loro e che è incentrato sulla lettura, ossia un’attività che concorre in modo fondamentale alla crescita e all’arricchimento di ogni persona. Ma è anche un modo per avvicinarli e far loro conoscere meglio un servizio, la biblioteca, che è sempre più attenta a coltivare questa fascia di utenti e che quest’anno ha in serbo un programma di iniziative molto ricco che annunceremo a breve».

Gli incontri durante il Festival

Per candidarsi è necessario inviare una mail a biblioteca.legnano@csbno.net entro il 28 aprile. I volontari

saranno coinvolti a inizio maggio in due incontri di preparazione in biblioteca. A tutti i volontari sarà

rilasciato un attestato di partecipazione.

Il festival vedrà gli autori Marta Palazzesi, Elisa Castiglioni, Raffaella Romagnolo, Elisabetta Belotti e Sarah Spinazzola dialogare con gli studenti sui loro libri che i ragazzi stanno leggendo in queste settimane. Un incontro, quello con Marcello Bramati e Lorenzo Sanna, autori di “Leggere per piacere. Come far crescere l’amore per i libri nei bambini dai 5 agli 11 anni” è, invece, dedicato ai genitori. La chiusura del festival, sabato 14 maggio, vedrà lo svolgimento di diversi laboratori (fumetto, illustrazione, lettura espressiva teatrale, storytelling in inglese e magia) e l’allestimento di una zona giochi. Per tutti gli appuntamenti di sabato è necessaria la prenotazione on line. Info e programma completo su:

http://cultura.legnano.org/biblioteca/55/114/11954/