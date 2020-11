La biblioteca arriva nelle case dei rescaldinesi: il servizio di prestito a domicilio verrà attivato in via sperimentale da lunedì 16 novembre.

La biblioteca arriva nelle case dei rescaldinesi

“La biblioteca viene a casa tua!”: lo annuncia lo staff della biblioteca di Rescaldina, che ha attivato un servizio di prestito a domicilio, a partire da lunedì 16 novembre, per continuare a regalare ai lettori appassionati di tutte le età qualche ora di evasione in compagnia di un buon libro.

Per usufruire del servizio, “sarà sufficiente contattarci per telefono (0331579336) o via mail (biblioteca.rescaldina@csbno.net), così da fissare il giorno, la fascia oraria e le modalità di consegna – spiegano i bibliotecari – Il recapito verrà effettuato sul solo territorio comunale. In attesa della ripresa del servizio di interprestito, sarà al momento possibile prenotare i libri presenti in sede (consultabili sul catalogo oppure telefonandoci). Eventuali servizi aggiuntivi della rete Csbno verranno successivamente comunicati.

Le consegne, il lunedì e il mercoledì (dalle 14.30 alle 17) e il venerdì (dalle 9.30 alle 12.30), avverranno in totale sicurezza, sia per il personale che per gli utenti, seguendo tutte le precauzioni anti-Covid vigenti“.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE