La bellezza del Natale: i “nostri” Comuni conquistano i primi posti

La bellezza del Natale: i premiati nel concorso internazionale a cura dell’associazione artistica nazionale Lacarvella, che è andato in scena con il patrocinio della Parrocchia S. Luigi Castel del Monte di Andria, del Comune di Buscate, di Krakowska Szkola Filmowa di Cracovia e di Modugno Meridiana.

La bellezza del Natale alla quinta edizione

Si è conclusa la quinta edizione del Concorso Internazionale “La bellezza del Natale”, a cura dell’Associazione Artistica Nazionale Lacarvella, con il patrocinio della Parrocchia S. Luigi Castel del Monte di Andria, del Comune di Buscate, di Krakowska Szkola Filmowa di Cracovia e di Modugno Meridiana. Martedì 5 gennaio 2021, infatti, si è tenuta in videoconferenza, causa Covid, l’incontro della commissione esaminatrice per l’aggiudicazione dei vincitori.

La commissione presieduta dal professor Vincenzo De Simola, docente di religione, è stata composta da diversi docenti: la professoressa Eleonora Bezzone, docente di arte che ha anche ricoperto il ruolo di Segretaria: il prof. Gaetano Ancona, Picture designer; la professoressa Camilla Galante, docente di tecnica; il professor Alessandro Porcelluzzi, docente di filosofia; la professoressa Elena Lembo, docente di arte; e la professoressa Raffaela Greco, anche’essa docente di arte. La commissione all’unisono ha ribadito la particolarità di questa edizione, il fatto cioè, che nonostante tutto, questo evento, importantissimo per sottolineare le nostre tradizioni, è stato riproposto con successo.

I disegni inviati dalle scuole

Questo evento è stato vissuto dai ragazzi come un “ritorno alla normalità” non a caso vi hanno risposto con interesse ed entusiasmo. Gli elaborati e i disegni sono giunti da diverse scuole: la scuola secondaria di primo grado di Buscate con la professoressa Denis Ambrosetti, la scuola secondaria di primo grado di Arconate con il professor Antonio Russo e la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieridi Modugno (provincia di Bari) guidata dalla professoressa Anna Lollino.

I presepi artigianali e il premio Parrocchia

Inoltre, sono stati premiati anche presepi artigianali che hanno visto posizionarsi al primo e al secondo posto rispettivamente le Famiglie Rigo Legnano di Parabiago e Previde Massaro di Gravellona Lomellina (Pavia), mentre è stato riservato un premio straordinario alla Famiglia Cex Box di Palermo. Il Premio Parrocchia è stato vinto dalla Parrocchia di Sant’Eusebio di Arconate.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE