La Banda di Arconate spegne 150 candeline

La Banda di Arconate ha compituo 150 anni: a causa del Coronavirus i festeggiamenti sono però rimandati.

Un compleanno particolare per la Banda di Arconate

E’ una delle istituzioni cittadine più note e non manca mai di regalare emozioni indimenticabili. Il Corpo Bandistico S. Cecilia non ha bisogno di presentazioni. La banda ufficiale arconatese compie quest’anno 150 gloriosi anni. Per il compleanno erano stati previsti festeggiamenti in grande stile, ma come si sa il 2020 non ha lasciato scampo. La celebrazione della grande storia della banda è in ogni caso soltanto rimandata.

Parla il presidente

Come ha raccontato il presidente Marino Pisoni, la voglia di ricominciare è tanta: “Proprio per non perdere lo spirito di gruppo, stiamo provando dopo mesi di fermo a piccoli gruppi e distanziati. Abbiamo perso i tanti eventi dei festeggiamenti purtroppo e chissà come evolverà l’anno. Una buona idea che comunque proporremo l’anno prossimo era un invito alla Filarmonica di Oleggio per un concerto speciale, con partecipazione di ex musicisti degli anni passati nella nostra banda. Avremmo voluto farla il 24 maggio”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE