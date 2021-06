La Band dei Sindaci lancia il videoclip del nuovo inno dei Comuni

Il gruppo musicale Gente in comune, meglio noto come Band dei Sindaci, perché annovera tra i suoi musicisti molti ex amministratori comunali, martedì scorso ha presentato nella sede milanese dell’ Associazione Nazionale Comuni Italiani il videoclip del nuovo Inno dei Comuni d’Italia.

L'inno dei Comuni

L’inno è stato scritto da Maurizio Taverna, chitarrista, e dall’ossonese Sergio Garavaglia, cantante e fondatore del gruppo, come omaggio alle città ed ai paesi che rendono unica la nostra penisola. Il video è stato girato in luoghi scelti accuratamente dal gruppo per rappresentare al meglio il testo del brano musicale. Il sound è accattivante, mescola rock e musica popolare e mentre scorrono le immagini di luoghi simbolo dell’Italia, come l’Altare della Patria, ma anche riprese del territorio e di paesi dai mille tetti di cotto, ci si ritrova nelle parole che celebrano la quotidianità. Emerge il senso di comunità e la solidarietà, che contraddistinguono la vita negli 8000 Comuni italiani.

Il video della Band dei sindaci

Sergio Garavaglia spiega: «Nell’Inno dei Comuni abbiamo voluto celebrare tutte le piccole e grandi cose che possiamo trovare nei territori italiani, da nord a sud e che ci rendono unici nel mondo, come piazze e piazzette, i mercati rionali, i bar e i luoghi di aggregazione, le biciclette. Con un po' di nostalgia per il mondo dei Comuni di una volta, soprattutto quelli piccoli, ancora custodi di riti e tradizioni, che oggi vanno morendo».

Garavaglia ha ringraziato Martina Bernareggi, regista del video e gli amici di Anci: Mauro Guerra, il presidente, con Rinaldo Redaelli segretario generale e tutti i sindaci che hanno sostenuto le iniziative solidali della Band in 20 anni di carriera. Per vedere il videoclip basta andare sul canale Youtube e cliccare L’Italia dei Comuni- Band dei Sindaci.