L’a-b-c dei corsi online certificati: il futuro è adesso

I corsi online certificati possono aprire molte porte se seguiti con attenzione e profitto. Certo però, il materiale che la piattaforma di e-learning mette a disposizione degli studenti dovrebbe sempre essere affidabile e aggiornato alle ultime novità.

Corsi online certificati, tutto per lo studente

Il percorso di formazione proposto dovrebbe essere di comprensione immediata e intuitiva. Chi si iscrive al corso online, inoltre, dovrebbe poter seguire le lezioni in qualunque momento della giornata, indipendentemente dall’orario. Ecco perché, le piattaforme che propongono questi corsi solitamente mettono le lezioni online sotto forma di video, dispense, materiali per le esercitazioni e quiz. Poiché tutti i materiali sono registrati, è possibile fruirli quando se ne ha la possibilità, anche di notte e nei giorni festivi.

In continuo aggiornamento

Tra gli sforzi che le piattaforme più affidabili sostengono c’è senza dubbio quello dell’aggiornamento continuo. Questo è un dettaglio importante: se il materiale online è superato, infatti, il corso potrebbe non garantire adeguati livelli formativi. Uno dei modi per essere certi a priori che il corso sia in linea con gli ultimi aggiornamenti relativi all’argomento prescelto è proprio quello di preferire piattaforme che propongono di corsi certificati.

Certificazione, ecco cos’è

La certificazione che ottiene chi supera il corso è un documento importante. Infatti, è accettato sempre più spesso dalle Università, dagli Enti Pubblici e da specifici settori produttivi. Tra gli enti certificatori c’è Veriform, i cui certificati sono basati su un sistema di tracciamento automatizzato dell’autenticità basato su QR Code, che presto sarà anche su Blockchain. Il superamento del corso è riportato sul certificato in quanto le piattaforme sono dotate di un sistema di rilevamento della fruizione di contenuti e quiz.

Quali e quanti corsi online certificati seguire?

Sono poche le piattaforme di e-learning che permettono agli utenti di seguire un grande numero di corsi certificati. Ancora meno quelle che consentono il libero accesso a tutti i corsi certificati. Ma con pazienza è possibile “scovare” online le proposte più evolute. In questo caso ecco una gran varietà di materie e di corsi certificati, praticamente in ogni settore. Dall’informatica all’alimentare (HACCP), dalla fotografia al video editing, dall’attività fisica all’alta cucina. C’è persino il corso di galateo! Per hobby, divertimento o, più seriamente, per professione, dunque, le possibilità tra cui scegliere sono molte.

I costi sono elevati?

Tendenzialmente no. Da una ricerca esiste una piattaforma storica (la prima nata in Italia) che propone l’accesso a tutti i propri corsi, valido per tutta la famiglia, dietro il pagamento di una tariffa molto conveniente, una-tantum. Altre piattaforme, invece, propongono canoni annuali. Non è escluso che nel giro di qualche mese, visti i costi crescenti per mantenere la qualità dei corsi, molte piattaforme ancora ferme alla soluzione una-tantum scelgano di passare all’abbonamento a tempo.