L’Arcivescovo Mario Delpini ospite illustre alla prima festa della Comunità pastorale del S.Crocefisso FOTO

L’Arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Messa in occasione della prima festa della Comunità pastorale del Santo Crocefisso che unisce Castano Primo e Buscate.

L’Arcivescovo Mario Delpini sull’altare

Per l’occasione a celebrare Messa nella serata di ieri, sabato 12 settembre 2020, è stato l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Presenti le autorità dal sindaco di Castano Giuseppe Pignatiello e dal primo cittadino di Buscate Fabio Merlotti. Tanti anche i fedeli che hanno partecipato alla cerimonia, visibilmente emozionati per questo avvio di festa per un percorso comune tra le due parocchie.

L’unicità dell’anno appena vissuto e in occasione di questa prima festa la Parrocchia ha deciso per l’ostensione del Santo Crocifisso.

Le foto:

