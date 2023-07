Jazz & swing al Castello con Sugarpie & the Candymen

Reduci da Umbria Jazz, arrivano al Castello visconteo di Legnano venerdì 21 luglio gli Sugarpie & The Candymen, una delle formazioni italiane leader del genere Gipsyjazz, ossia una miscela originale di swing, jazz, soul, pop.

Jazz e Swing al Castello di Legnano

Gli Sugarpie & The Candymen si esibiscono in centinaia di concerti nei principali jazz club in Italia e in Europa e sui palchi dei più prestigiosi festival musicali.

Nell’estate 2011 all’Ascona Jazz Festival hanno vinto il premio del pubblico, hanno all’attivo tre album programmati su radio e televisioni italiane e straniere e nel dicembre 2011 hanno avuto l’onore dell'esibizione live a Caterpillar, lo storico programma radiofonico su RadioRai2. Si sono esibiti con il Maestro Renzo Arbore sul palco del Concerto di Natale 2014 in Vaticano trasmesso su Rai2. Nel 2015 sono stati la resident band a Umbria Jazz esibendosi in ben 20 concerti del festival e condividendo il palco, fra gli altri, con Renzo Arbore e Stefano Bollani.

Gli Sugarpie

Il quintetto è attualmente composto dalla cantante Miss “Sugarpie”, Lara Ferrari, e dai suoi Candymen: Jacopo Delfini (chitarra gipsy e armonie vocali), Renato Podestà (chitarra, banjo e armonie vocali), Roberto Lupo (batteria) e Alessandro Cassani (contrabbasso). Il concerto, che rientra nel programma de “La Bella estate”, fa parte della rassegna JazzAltro che vedrà al Castello visconteo un altro concerto, venerdì 4 agosto, con l’ensemble Aldo di Caterina, che include Enrico Pierannunzi e Carlo Bavetta.

L’inizio del concerto è alle 21.30, l’ingresso è libero e gratuito.