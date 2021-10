Itinerario delle chiese contemporanee: tocca alla san Paolo

Rho

Prosegue la rassegna che ora farà tappa in città

Itinerario delle chiese contemporanee: presentazione della chiesa di san Paolo di Rho.

Itinerario delle chiese, tappa a Rho

Riprende, dopo la lunga parentesi dovuta alla pandemia, il ciclo di presentazione degli edifici sacri

compresi nell’Itinerario delle Chiese contemporanee della Diocesi di Milano, con un nuovo

appuntamento: domenica 17 ottobre 2021, alle 15,30, la tappa sarà nella chiesa di San Paolo, via Castellazzo 67, a Rho.

"La chiesa venne progettata nel 1988 da Fra Costantino Ruggeri e dall’architetto Luigi Leoni - spiegano gli organizzatori - Sarà proprio quest’ultimo a illustrare le caratteristiche architettoniche e liturgico-pastorali della chiesa e a raccontare le circostanze felici che portarono alla sua progettazione e realizzazione. Concluderà l’incontro un concerto di musica sacra contemporanea del coro Cantiere di Legnano diretto da Roberta Mangiacavalli".

Per le regole anti-Covid l’ingresso è riservato alle persone dotate di Green Pass ed è richiesta

la prenotazione al link: https://sanpaolorho.it/. Per informazioni si può chiamare il

335.6868092.

La chiesa rhodense e l'iniziativa

"Si tratta del 20esimo evento dell’Itinerario, finalizzato a mettere in luce la bellezza delle chiese

contemporanee edificate a partire dalla metà del secolo scorso in ambito diocesano - proseguono gli organizzatori - La chiesa di San Paolo si caratterizza per la grande vela che domina l’edificio, collocato nella periferia di Rho, che lo rende riconoscibile da lontano. La copertura di cemento armato discende come un manto a coprire l’ambiente interno che converge verso l’altare e che viene illuminato da numerose vetrate policrome progettate per valorizzare il variare della luce del sole nel corso della giornata. Oltre alle splendide vetrate Costantino Ruggeri ha realizzato anche l’altare, il tabernacolo e altri arredi sacri. L’incontro di Rho rientra nelle iniziative programmate per ricordare il trentennale di fondazione della chiesa di San Paolo, aperte il 26 settembre con la celebrazione della Messa da parte dell’arcivescovo Mario Delpini".