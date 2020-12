“Io leggo perchè”, l’iniziativa sostenuta anche da Lega Giovani – Legnano

“Io leggo perchè”, anche i giovani del Carroccio legnanese supportano l’evento.

Dal 21 al 29 Novembre i cittadini hanno avuto la possibilità di donare dei libri alle scuole della propria città grazie all’iniziativa “Io leggo perché”, nata per promuovere la crescita del patrimonio delle biblioteche scolastiche e prevede la stretta collaborazione tra le librerie e gli Istituti, in pieno coordinamento con insegnanti e genitori degli alunni. “Come Lega Giovani -Legnano abbiamo deciso di aderire all’iniziativa, dal grande valore culturale e civico, per valorizzare i settori della cultura e dell’istruzione, per niente considerati dal Governo centrale in questo periodo – spiegano dal gruppo del Carroccio legnanese – Abbiamo, quindi, raccolto internamente un budget da destinare a tale iniziativa, selezionando volumi quali ‘Per questo mi chiamo Giovanni, Wonder’, libri storici semplificati richiesti dalle scuole stesse, ma anche libri interattivi da dedicare ai più piccoli. I libri verranno donati alle biblioteche delle scuole Dante Alighieri e Toscanini, il tutto nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. La speranza è che questo gesto sia precursore di iniziative similari sostenute da giovani e a favore di giovani”.

